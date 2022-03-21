Опасность добавок: витамин Е связан с повышением риска «агрессивного» рака на 111%

«Вы должны быть в состоянии получить весь необходимый вам витамин Е из своего рациона. Любой витамин Е, в котором ваш организм не нуждается немедленно, сохраняется для использования в будущем, поэтому вам не нужно, чтобы он присутствовал в вашем рационе каждый день».

«Пищевые добавки с витамином Е значительно повышают риск развития рака простаты среди здоровых мужчин».