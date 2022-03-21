Опасность добавок: витамин Е связан с повышением риска «агрессивного» рака на 111%
Популярность индустрии пищевых добавок монументально выросла, но продолжающиеся исследования вызывают опасения по поводу заявлений о безопасности некоторых таблеток. Широко обсуждались споры о том, перевешивает ли риск преимущества. Однако существует острая необходимость в дальнейших исследованиях, чтобы прояснить этот вопрос.
В более ранних исследованиях исследователи предположили, что добавки с витамином Е могут увеличить риск рака простаты на 111 процентов.
Витамин Е, который имеет решающее значение для поддержания кожи и глаз, также играет ключевую роль в иммунной системе. Он, пожалуй, наиболее известен своим антиоксидантным действием, которое помогает защитить от вредного воздействия окислительного стресса.
По данным NHS, это питательное вещество естественным образом содержится в растительных маслах, таких как рапсовое, подсолнечное, соевое, кукурузное и оливковое масло.
«Вы должны быть в состоянии получить весь необходимый вам витамин Е из своего рациона. Любой витамин Е, в котором ваш организм не нуждается немедленно, сохраняется для использования в будущем, поэтому вам не нужно, чтобы он присутствовал в вашем рационе каждый день».
Национальная служба здравоохранения США сообщает, что количество до 300 МЕ витамина Е в день вряд ли нанесет какой-либо вред организму.
Но ранние исследования, опубликованные в журнале Национального института рака, вызвали тревогу по поводу безопасности добавки в высоких дозах, после того как было показано, что она может более чем удвоить риск рака простаты.
«Пищевые добавки с витамином Е значительно повышают риск развития рака простаты среди здоровых мужчин».
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Национальная служба здравоохранения Великобритании (National Health Service, NHS)
Здоровье
Cовокупность отдельных национальных государственных организаций здравоохранения Англии, Уэльса, Шотландии и Северной Ирландии
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