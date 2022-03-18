Висцеральный жир: врач Уайзман назвала способ убрать упрямый жир на животе
Доктор Луиза Уайзман рассказал, что чрезмерный уровень висцерального жира приводит к высвобождению белков, которые сужают кровеносные сосуды, повышая показатели артериального давления, что является еще одной причиной для его удаления. Мало того, слишком много висцерального жира связано с риском диабета и инсульта, а также с деменцией, астмой и раком.
К счастью, доктор Уайзман подтвердил, что этот тип вредного жира на животе «легче» избавиться, чем выпуклости кожи, которые можно схватить кончиками пальцев.
Один из лучших способов избавиться от мощного жира на животе — есть цельнозерновые продукты, когда это возможно. В исследовании изучалось влияние на висцеральный жир в зависимости от того, ели ли участники цельнозерновой пшеничный хлеб или пшеничный хлеб из рафинированного зерна.
У всех участников был индекс массы тела (ИМТ) более 23 кг/м2, и им было случайным образом назначено потреблять рафинированный или цельнозерновой хлеб. К концу 12-недельного исследования, в котором образцы крови и компьютерная томография брались каждую шестую неделю, в группе цельнозерновых наблюдалось снижение уровня висцерального жира.
В то же время группа, употреблявшая рафинированный хлеб, не показала «значительных изменений» в уровне висцерального жира.
«Цельнозерновая диета привела к значительному и безопасному снижению уровня висцерального жира».
Комментируя исследование, доктор Уайзман объяснила:
«Очищенные зерна, как правило, вызывают чувство менее сытости и могут влиять на уровень сахара в крови, а, следовательно, и на контроль аппетита».
Доктор Уайзман рекомендует выбирать «цельный овес, цельную пшеницу, рожь, булгур и коричневый рис», чтобы разнообразить варианты цельного зерна.
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Луиза Уайзман
Здоровье
Врач NHS GP, медицинский писатель.
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