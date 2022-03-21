Невролог Царева объяснила, почему снотворные опасно принимать самостоятельно

«Помимо того, что расслабляют психику и снимают тревогу, они расслабляют мышцы и могут подавлять дыхание».

«Обычные дозировки перестанут работать и человеку придется принимать все больше и больше для достижения эффекта», - сообщила медик в беседе с Ura.ru