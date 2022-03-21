Невролог Царева объяснила, почему снотворные опасно принимать самостоятельно
По словам врача невролога Елены Царевой, самостоятельный прием снотворных препаратов связан с риском опасного ухудшения.
В своем комментарии невролог Елена Царева подчеркнула, что принимать снотворное без врачебного назначения, самостоятельно она никому не рекомендует. Эксперт объяснила, что большинство подобных препаратов, как и фармсредств, улучшающих сон, проявляют седативное действие.
«Помимо того, что расслабляют психику и снимают тревогу, они расслабляют мышцы и могут подавлять дыхание».
Царева заметила, что вероятность такого осложнения должна определяться врачом в отношении каждого конкретного пациента.
Также, добавила невролог, опасная сторона приема снотворных – это вероятность развития привыкания.
«Обычные дозировки перестанут работать и человеку придется принимать все больше и больше для достижения эффекта», - сообщила медик в беседе с Ura.ru.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что стресс, испытываемый человеком, может оказаться неочевидной причиной опасных заболеваний.
Елена Царева
Здоровье
врач-невролог
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