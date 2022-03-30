Невролог Царева: кому особенно важно употреблять достаточно омега-3

«Омега-3 жирные кислоты активируют работу головного мозга и способствуют росту мышечных волокон, улучшают состояние человека, имеющего психические заболевания», - сообщила медик.

«Рыбий жир, продукты с большим содержанием этого микроэлемента предотвращают развитие болезни Альцгеймера, обострения биполярного расстройства и пограничного состояния».