Подергивания при засыпании – когда нужно беспокоиться: объясняет врач
Многие люди сталкиваются с непроизвольными телодвижениями при засыпании. В каких случаях с ними нужно обращаться к врачу?
В интервью врача-сомнолога Елены Царевой прозвучало пояснение о том, когда нужно беспокоиться и обращаться к специалисту при возникающих неконтролируемых подергиваниях во сне. Царева заметила, что такого рода телодвижения возникают в результате неврологических нарушений.
«Здесь задействована нервная система, дофамин-энергетические рецепторы, которые проводят движение. У нас блокируются в этом случае импульсы, которые идут от мозга. Например, он проверяет, на месте ли нога. Если на месте, то импульс должен вернуться назад, а вместо этого при патологии происходит напряжение мышц и возникает движение», - рассказала медик.
По словам Царевой, нередко за подергиваниями, возникающими при засыпании, скрывается переутомление, нервное перенапряжение, для «лечения» которого просто достаточно отдохнуть. Также хорошим решением может стать временный отказ от кофеина или его сокращение в рационе.
Но иногда подергивания могут говорить о более серьезных неврологических проблемах, дефиците железа в организме или заболевании щитовидной железы.
Когда же нужно обеспокоиться и записаться на прием к врачу?
«Насторожиться и обратиться к медикам нужно, если непроизвольные телодвижения участились и повторяются», - поделилась Елена Царева.
Сомнолог подчеркнула, что опасным сигналом является количество однотипных движений: больше четырех – это уже не норма.
«Если происходят четыре подряд движения ног через определенный промежуток времени, то это патология».
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, с какой головной болью нужно обращаться к врачу.
Елена Царева
Здоровье
врач-невролог, сомнолог
Оставить комментарий