Подергивания при засыпании – когда нужно беспокоиться: объясняет врач

«Здесь задействована нервная система, дофамин-энергетические рецепторы, которые проводят движение. У нас блокируются в этом случае импульсы, которые идут от мозга. Например, он проверяет, на месте ли нога. Если на месте, то импульс должен вернуться назад, а вместо этого при патологии происходит напряжение мышц и возникает движение», - рассказала медик.

«Насторожиться и обратиться к медикам нужно, если непроизвольные телодвижения участились и повторяются», - поделилась Елена Царева.

«Если происходят четыре подряд движения ног через определенный промежуток времени, то это патология».