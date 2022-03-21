Психолог Крушинских: стресс может повышать давление и вызывать болезни
По словам психолога, одним из последствий стресса может стать сахарный диабет.
В интервью психолога Любови Крушинских прозвучало предостережение о том, что стресс может способствовать ухудшению в состоянии организма, делать его более уязвимым перед болезнями, ускорять его старение.
«Затяжной стрессовый период вызывает истощение организма и преждевременное старение всех клеток. Кроме того, негативно влияет на работу внутренних органов», - заметила Крушинских.
Специалист уточнила, что в результате такого стресса резко повышается риск нарушений в пищеварительной системе, подверженность гастриту.
«Одними из самых распространенных заболеваний, которые появляются в результате воздействия длительного стресса, является сахарный диабет и гипертония», - добавила психолог.
Любовь Крушинских добавила, что серьезный долговременный стресс, потрясение могут не только активизировать старение, но и менять восприятие своего упадка. Человек престает ему сопротивляться, утрачивает мотивацию стремиться к какому бы то ни было улучшению, смиряется со своим регрессом.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменившееся поведение человека может быть знаком опасного заболевания.
Любовь Крушинских
Здоровье
психолог
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