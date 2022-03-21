Психолог Крушинских: стресс может повышать давление и вызывать болезни

«Затяжной стрессовый период вызывает истощение организма и преждевременное старение всех клеток. Кроме того, негативно влияет на работу внутренних органов», - заметила Крушинских.

«Одними из самых распространенных заболеваний, которые появляются в результате воздействия длительного стресса, является сахарный диабет и гипертония», - добавила психолог.