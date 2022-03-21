Необычные признаки рака: боль в плече может вызываться опухолью печени

«Увеличенная из-за опухоли печень может вызывать боль в правом плече. Это связано с тем, что разбухший орган воздействует на нервы, которые соединяются с плечевыми нервами – возникает эффект так называемой отраженной боли», - объяснили специалисты.

В случае рака особое значение имеет обнаружение болезни на начальных стадиях, поскольку это дает пациенту больше шансов на выживание. Говоря об этом, специалисты организации Cancer Research UK посоветовали не игнорировать боль в плече – она может возникать как симптом, указывающий на возможный рак печени.Рак печени возникает, когда злокачественные клетки бесконтрольно делятся и растут в органе, разрушая соседние здоровые ткани. Этот быстрый рост клеток вызывает образование опухолей вокруг печени, которые ведут к появлению симптомы в, казалось бы, не связанных с печенью областях тела.Онкологи уточнили, что боль, возникающая в этом случае, может ощущаться с правой стороны или возле правой лопатки, имеет тенденцию быть постоянной. Иногда боль может иррадиировать вниз по спине или распространяться в верхнюю правую часть желудка.Другие признаки, возможные при развитии рака печени, включают отеки в области живота, ног или лодыжек. Иногда вздутие, отек живота возникает исключительно с правой стороны.Ранее портал MedikForum.ru писал о симптомах , возникающих на запущенной стадии ожирения печени.