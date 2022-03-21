Врач Чаленко предупредила об опасности, связанной с лечением кашля
Врач настоятельно рекомендует не бороться с кашлем наобум, иначе неправильное использование препаратов спровоцирует проблемы с легкими.
По словам инфекциониста Татьяны Чаленко, многие россияне не считают кашель настолько серьезным нарушением, чтобы обращаться с ним к врачу. Однако самодеятельная терапия кашля, которая очень распространена среди наших соотечественников, далеко не безопасна.
Врач предупредила об опасности, связанной с подобным лечением кашля. Чаленко заметила, что оно может «отключать» кашлевой рефлекс и способствовать застою мокроты, скопившейся в легких, тормозя процессы ее эвакуации. Медик пояснила, что такой эффект вызывается неправильным использованием лекарственных препаратов.
«Одновременное применение отхаркивающих и противокашлевых средств может привести к застаиванию мокроты в легких, а неправильное лечение кашля – к его переходу в хроническую форму», - сказала Чаленко в комментарии Ura.ru.
Инфекционист уточнила, что выбор лекарств и методов при лечении кашля зависит от его характера: влажный он или сухой. Сам человек не может правильно оценить это, поэтому лечение кашля, предпочтение определенных лекарств является прерогативой врача.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что такое кишечные тенезмы, и насколько опасными они могут быть в качестве симптома.
Татьяна Чаленко
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инфекционист
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