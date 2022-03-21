Врач Матюхина: насколько опасным симптомом могут быть кишечные тенезмы
По словам врача, иногда кишечные тенезмы возникают как симптом колоректального рака.
В интервью врача инфекциониста Ольги Матюхиной прозвучали пояснения по поводу происхождения и опасности такого явления как тенезмы. Данным термином называют ложные ощущения позыва к испражнению, при которых ощущается спазмы внизу живота, боль в прямой кишке. Самой дефекации, несмотря на ощущаемый позыв, не происходит, но вместо стула может выделяться кровь или слизь.
Матюхина заметила, что кишечные тенезмы не являются заболеванием как таковым. Они возникают как симптом других патологий, инфекционной или неинфекционной природы.
«В случае инфекционного процесса тенезмы часто являются одним из ключевых симптомов дизентерии. Если сопровождаются повышением температуры тела до 38 градусов, болевыми ощущениями в области живота и нарушением стула, необходимо незамедлительное обращение к врачу», – сообщила эксперт.
Неинфекционными причинами тенезмов могут быть разные патологии кишечного тракта, включая опасные –
«проктит, сигмоидит, болезнь Крона, геморрой, колоректальный рак».
По словам Ольги Матюхиной, данным нарушениям и заболеваниям подвержены люди с малоподвижным образом жизни, склонные сильно переживать любое событие, употребляющие мало клетчатки, имеющие привычку сдерживать позывы к дефекации.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что питье воды может усиливать подверженность раку кишечника.
Ольга Матюхина
Здоровье
врач-инфекционист
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