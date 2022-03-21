Врач Матюхина: насколько опасным симптомом могут быть кишечные тенезмы

«В случае инфекционного процесса тенезмы часто являются одним из ключевых симптомов дизентерии. Если сопровождаются повышением температуры тела до 38 градусов, болевыми ощущениями в области живота и нарушением стула, необходимо незамедлительное обращение к врачу», – сообщила эксперт.

«проктит, сигмоидит, болезнь Крона, геморрой, колоректальный рак».