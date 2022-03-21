Рак желудка: гастроэнтеролог объяснила, на какие факторы можно повлиять

«Но и медицина не стоит на месте. Разрабатываются новые протоколы диагностики и лечения, совершенствуются препараты… Но нет в медицине ничего лучше профилактики! Прежупрежден — значит, вооружён. Поэтому сегодня я хочу предупредить вас о двух типах предрасполагающих факторов», — говорит специалист.

Доктор констатирует, что в последние годы онкозаболевания, увы, серьезно помолодели. И это факт.Первая группа — неизменные. На них мы повлиять не можем. Это генетика, наследственность и группа крови. Результаты исследований говорят о том, что люди с группой крови А (II) более подвержены онко-рискам.А вот на вторую группу факторов можно влиять. Что сюда входит? Профессиональные риски — изнурительный труд, присутствие на промплощадке цемента, минеральной пыли, хрома, олова. Также постарайтесь не подвергать себя облучению. Все это увеличивает вероятность онкологии.Бросайте курить! Эта вредная привычка повышает риски в 1,5 раза. Больше 20% случаев рака желудка связывают именно с курением. Алкоголь также существенно увеличивает риск — на 25%.Питание тоже необходимо корректировать. Онкология любит соль (старайтесь ее минимизировать), красное мясо, копченности. Вегетарианцы страдают от онкозаболеваний гораздо реже. Увеличьте ежедневное потребление фруктов и овощей — не менее 500 г каждый день.