Гастроэнтеролог перечислила продукты, которые отнимают энергию

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Биг мак

Врач терапевт-гастроэнтеролог Айгуль Ишмурзина рассказала, какие продукты снижают уровень нашей энергии и на какие аналоги их можно заменить. 

Чувство постоянной усталости и разбитости с самого утра известно многим. Могут ли «съедать» нашу энергию продукты? Как оказалось, могут.

«Обычно мы кушаем, чтобы получать энергию. Но это работает не всегда, вернее, не со всеми продуктами. Чувствуете постоянную усталость? Обратите внимание на свой режим питания», — говорит доктор.

Негативным образом на нашем самочувствии главным образом сказываются такие продукты: булки, молочный шоколад, конфеты, белый сахар. Этот список так или иначе присутствует в рационе почти каждого. Но если хотите повысить уровень жизненных сил, эти позиции нужно исключить из рациона.

Эксперт поясняет, что для поддержания достаточного уровня энергии нашему организму не требуется сахар. Он нуждается в жирах и глюкозе, которую организм может получать самостоятельно, синтезируя ее из углеводов, поступающих с пищей.

Когда мы съедаем шоколад или булку, в крови происходит резкий скачок уровня глюкозы. Именно поэтому мы ощущаем прилив сил и энергии. Но, увы, этот заряд бодрости быстро проходит. Как только сахар начнет падать, вас накроет новая волна усталости и голода. Потому что насыщения не произошло

Заменить продукты, содержащие сахар, можно фруктами. В них тоже содержится сахароза и фруктоза, но благодаря высокому содержанию клетчатки, глюкоза начнет поступать в кровь постепенно, не вызывая резких скачков инсулина.

Также постарайтесь разнообразить свое меню овощами и зеленью. Старайтесь не пропускать приемы пищи и соблюдать регулярный график питания.
Айгуль Ишмурзниа
Айгуль Ишмурзниа
ЗОЖ
Терапевт, гастроэнтеролог, врач высшей категории
Теги : Айгуль Ишмурзина, полезная еда, энергетическое меню