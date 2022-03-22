Фторирование воды не приводит к переломам шейки бедра
Добавление фтора в водопроводную воду не увеличивает риск переломов шейки бедра у пожилых людей. Таковы итоги исследования учёных из UK Health Security Agency.
Употребление воды с фтором не увеличивает риск пожилого человека столкнуться с переломом шейки бедра, как показало исследование. Его авторы настаивают, что не существует убедительных доказательств связи между фтором и риском этих переломов, хотя критики программы фторирования указывают на данные, которые эту связь демонстрируют. Добавление фтора в воду - безопасная и эффективная мера, позволяющая улучшить здоровье полости рта у всей нации, как полагает министр здравоохранения Великобритании Саджид Джавид.
Исследование также получило больше доказательств того, что фтор защищает от кариеса, и поэтому его справедливо добавляют во многие зубные пасты. Около 6 млн британцев живут в тех районах, где фтор уже добавляется в водопроводную воду. В ближайшие годы, по задумке правительства, это будет сделано на всей территории страны.
Однако некоторые эксперты выступают категорически против фторирования водопроводной воды. Они настаивают на том, что фтор увеличивает риск переломов шейки бедра, а некоторые исследования также приходили к выводу о том, что этот минерал повышает вероятность рождения детей с синдромом Дауна, увеличивает опасность мочекаменной болезни и даже некоторых видов опухолей. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Саджид Джавид
Здоровье
Министр здравоохранения Великобритании
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