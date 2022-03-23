Родители «убили дочь, позволив ей растолстеть» - идет суд
Родители девочки-подростка 22 марта предстали перед судом по обвинению в том, что они стали причиной смерти их дочери, позволив ей стать болезненно тучной.
16-летняя Кейли Титфорд была найдена дома без сознания и через несколько минут парамедики констатировали ее смерть. В ходе расследования, которое началось в декабре 2020 года, выяснилось, что у страдающего расщелиной позвоночника было множество проблем со здоровьем, и он был неподвижен.
В этом месяце ее отцу Алану Титфорду, 44 года, и матери Саре Ллойд-Джонс, 39 лет, были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве по грубой небрежности, а также в причинении или допущении смерти ребенка или уязвимого человека.
Утверждается, что в период с 24 марта по 11 октября 2020 года им не удалось обеспечить удовлетворение диетических потребностей Кайли, что привело к патологическому ожирению. Утверждается, что они не следили за тем, чтобы она достаточно тренировалась, находилась в гигиеническом состоянии, жила в безопасной и гигиеничной среде, поддерживала ее физическое здоровье или обращалась за разумной медицинской помощью.Вчера пара предстала перед магистратским судом Уэлшпула. Прокурор Хелен Тенч попросила, чтобы оба обвиняемых остались под условным залогом и не вступали в контакт с кем-либо моложе 18 лет. В следующий раз родители девочки предстанут перед Королевским судом Молда во Флинтшире, Северный Уэльс, 14 апреля.
Ее медицинская причина смерти была названа «воспалением и инфекцией в обширных изъязвлениях, возникших в результате ожирения и его осложнений у девочки с расщелиной позвоночника и гидроцефалией (жидкость на головном мозге)».
Патологоанатом Грэм Хьюз отложил расследование в Понтипридде до завершения уголовного расследования.
Он сказал:
«Эти расследования дают мне основания подозревать, что смерть Кайли может быть неестественной — в том смысле, что естественная причина смерти может считаться неестественной, если есть некоторая виновная человеческая причастность или вклад в эту смерть».
Грэм Хьюз
Здоровье
Старший патолог Центрального Южного Уэльса (Великобритания).
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