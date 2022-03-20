Онкология: ваше самочувствие по утрам может быть «распространенным» признаком рака
Симптомы рака обширны, потому что раковые клетки могут размножаться и делиться в любом месте тела. Когда рост клеток размножается ненормальным, неконтролируемым образом в головном мозге, это называется опухолью головного мозга. По словам доктора Дэвида Дженкинсона, главного научного сотрудника Благотворительной организации по лечению опухолей головного мозга, один из наиболее распространенных признаков опухоли головного мозга может появиться утром.
Доктор Дженкинсон объяснил:
«Признаки и симптомы опухолей головного мозга могут сильно различаться от человека к человеку из-за ряда факторов, включая тип опухоли и место ее расположения».
Он предупредил, что регулярные головные боли по утрам могут сигнализировать об опухоли головного мозга. По словам доктора, регулярные головные боли могут беспокоить как детей, так и взрослых.
«Это либо потому, что они вызывают повышенное давление в черепе, либо из-за того, где они находятся в мозгу и какую функцию он контролирует», — пояснил он.
Доктор Дженкинсон предупредил, что в дополнение к регулярным головным болям тошнота по утрам также может быть серьезным тревожным сигналом.
«Эти симптомы могут ухудшаться, когда вы внезапно меняете положение, могут продолжаться более недели без улучшения и не связаны с другими состояниями».
По словам доктора Дженкинсона, тошнота и головные боли часто сопровождаются другими предупредительными признаками, включая изменения зрения, проблемы с равновесием, судороги, изменения в познании, усталость или потерю вкуса или обоняния.
«Всем, кто беспокоится о необычных для них симптомах, особенно если они испытывают стойкий симптом или комбинацию симптомов, поговорить со своим врачом».
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Дэвид Дженкинсон (David Jenkinson)
Здоровье
Врач-онколог, главный научный сотрудник благотворительной организации по лечению опухолей головного мозга.
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