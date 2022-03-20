Онкология: ваше самочувствие по утрам может быть «распространенным» признаком рака

«Признаки и симптомы опухолей головного мозга могут сильно различаться от человека к человеку из-за ряда факторов, включая тип опухоли и место ее расположения».





«Это либо потому, что они вызывают повышенное давление в черепе, либо из-за того, где они находятся в мозгу и какую функцию он контролирует», — пояснил он.

«Эти симптомы могут ухудшаться, когда вы внезапно меняете положение, могут продолжаться более недели без улучшения и не связаны с другими состояниями».

«Всем, кто беспокоится о необычных для них симптомах, особенно если они испытывают стойкий симптом или комбинацию симптомов, поговорить со своим врачом».