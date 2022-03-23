Алкоголь не помогает спать, а мешает
Продолжавшееся 10 лет исследование позволило установить связи между злоупотреблением алкогольными напитками и низким качеством сна. Алкоголь известен своей способностью оказывать негативное воздействие на многие аспекты жизни и психического здоровья человека.
Хотя алкоголь разрушителен, некоторые люди используют его для того, чтобы поскорее заснуть. И вот теперь исследователи из Финляндии завершили наблюдения, которые продолжались более трех десятков лет. Они показали, что лёгкое и тяжёлое злоупотребления алкоголем нарушают качество сна человека, из-за чего он становится более уязвимым перед физиологическими и психологическими расстройствами. Это исследование изучало роль спиртных напитков в деле снижения качества сна и развития бессонницы
Важно, что в исследовании приняли участие почти 14 000 однояйцевых близнецов, родившихся в период с 1945 по 1957 годы. За ними наблюдали на протяжении длительного периода времени. Первый осмотр проводился ещё в 1975 году, а потом в 1981, 1990 и 2011. Участники этого эксперимента оценивали качество сна по определённой шкале. Для изучения связи между сном и алкоголем определялось ежемесячное употребление спиртных напитков, когда добровольцев разделяли на сильно пьющих, умеренно пьющих, легко употребляющих и трезвенников. Сильно пьющие употребляли более 7 порций алкоголя в неделю для женщин и более 14 для мужчин.
Результаты исследования однозначно показали, что повышенный уровень алкоголя связан со снижением качества сна. Умеренное и тяжёлое злоупотребление алкоголем предшествовало проблемам со сном в долгосрочной перспективе. Следовательно, алкоголь вовсе не является снотворным средством, а скорее оказывает противоположное воздействие. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
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