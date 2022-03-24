Ученые разработали умный бюстгальтер, диагностирующий рак груди
Умный бюстгальтер, разработанный в Нигерии, может выявлять рак молочной железы на ранней стадии. Инженер-робототехник Кемисола Боларинва, разработавшая умный бюстгальтер, надеется, что он поможет устранить препятствия на пути раннего выявления заболевания.
Устройство готовят к продаже в июле этого года. На разработку потребовалось четыре года. Команда Боларинвы начала работу в 2018 году и к февралю 2020 года был создан первый прототип. С тех пор компания разработала еще десять единиц.
«Мы провели локальное испытание и получили точность около 70 %. Мы работаем над ее повышением до уровня 95–97 %», — отмечает Боларинва.
Умный бюстгальтер был разработан с использованием ультразвуковой технологии. Он работает от батареи и сопрягается с мобильными и веб-приложениями, которые отображают, где находится опухоль.
«Результат покажет, является ли опухоль доброкачественной или злокачественной, — добавляет Боларинва. — Для получения результатов бюстгальтер нужно носить всего полчаса».
Ранее выяснилось, что популярный чай повышает риск рака в три раза.
Кемисола Боларинва
Здоровье
Инженер-робототехник
Оставить комментарий