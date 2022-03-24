Ученые разработали умный бюстгальтер, диагностирующий рак груди

«Мы провели локальное испытание и получили точность около 70 %. Мы работаем над ее повышением до уровня 95–97 %», — отмечает Боларинва.

«Результат покажет, является ли опухоль доброкачественной или злокачественной, — добавляет Боларинва. — Для получения результатов бюстгальтер нужно носить всего полчаса».