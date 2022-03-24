Инфаркт на ногах: кардиолог объяснила риски и последствия
Кардиолог-терапевт Наталья Породенко объяснила, почему опасно переносить инфаркт на ногах и какими последствиями это чревато в дальнейшем.
⠀
Доктор отмечает, что ей часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда пациент говорит, что перенес инфаркт «на ногах» или же вообще не понял, что с ним произошло.
Доктор отмечает, что ей часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда пациент говорит, что перенес инфаркт «на ногах» или же вообще не понял, что с ним произошло.
«В таких случаях поражается незначительный участок миокарда. Пациент чувствует легкое недомогание, скачки артериального давления, тошноту. Как правило, это состояние принимается пациентом как усталость, а также реакция на метеорологические изменения, возможные стрессовые ситуации», — говорит специалист.
⠀
Об инфаркте, который прошел без выраженной симптоматики, человек может вообще не знать о нем, пока патологическое состояние не будет выявлено на ЭКГ.
⠀
Больше всего таким рискам подвержены люди, страдающие ишемией, атеросклерозом, нарушением свертываемости крови. Пропустить инфаркт могут люди с низким болевым порогом (боксеры, бойцы, спортсмены), а также люди, страдающие сахарным диабетом.
Об инфаркте, который прошел без выраженной симптоматики, человек может вообще не знать о нем, пока патологическое состояние не будет выявлено на ЭКГ.
⠀
Больше всего таким рискам подвержены люди, страдающие ишемией, атеросклерозом, нарушением свертываемости крови. Пропустить инфаркт могут люди с низким болевым порогом (боксеры, бойцы, спортсмены), а также люди, страдающие сахарным диабетом.
⠀
Какие признаки могут быть симптомами перенесенного инфаркта на ногах? Вот самые распространенные из них:
Какие признаки могут быть симптомами перенесенного инфаркта на ногах? Вот самые распространенные из них:
- холодный пот,
- влажные кисти рук и лоб,
- боль за грудиной, которая долго не исчезает,
- слабость, полуобморочное состояние,
- резкое падение давления,
- одышка, чувство нехватки воздуха,
- боль в области сердца,
- онемение с левой стороны (конечности, шея и челюсть).
Очень важно диагностировать инфаркт вовремя, это позволит предотвратить осложнения и многочисленные побочные эффекты для здоровья.
Наталья Породенко
Здоровье
Врач кардиолог-терапевт
Оставить комментарий