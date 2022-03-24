Инфаркт на ногах: кардиолог объяснила риски и последствия

Кардиолог-терапевт Наталья Породенко объяснила, почему опасно переносить инфаркт на ногах и какими последствиями это чревато в дальнейшем.



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Доктор отмечает, что ей часто приходится сталкиваться с ситуацией, когда пациент говорит, что перенес инфаркт «на ногах» или же вообще не понял, что с ним произошло.





«В таких случаях поражается незначительный участок миокарда. Пациент чувствует легкое недомогание, скачки артериального давления, тошноту. Как правило, это состояние принимается пациентом как усталость, а также реакция на метеорологические изменения, возможные стрессовые ситуации», — говорит специалист.

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Об инфаркте, который прошел без выраженной симптоматики, человек может вообще не знать о нем, пока патологическое состояние не будет выявлено на ЭКГ.

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Больше всего таким рискам подвержены люди, страдающие ишемией, атеросклерозом, нарушением свертываемости крови. Пропустить инфаркт могут люди с низким болевым порогом (боксеры, бойцы, спортсмены), а также люди, страдающие сахарным диабетом.

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Какие признаки могут быть симптомами перенесенного инфаркта на ногах? Вот самые распространенные из них:

холодный пот,

влажные кисти рук и лоб,

боль за грудиной, которая долго не исчезает,

слабость, полуобморочное состояние,

резкое падение давления,

одышка, чувство нехватки воздуха,

боль в области сердца,

онемение с левой стороны (конечности, шея и челюсть).

Очень важно диагностировать инфаркт вовремя, это позволит предотвратить осложнения и многочисленные побочные эффекты для здоровья.