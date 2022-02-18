Кардиолог Кореневич: как при возникшей боли проверить, что ее вызвал инфаркт
Существует простой тест, который позволяет проверить у человека с возникшей болью, вызвал ее инфаркт или другое состояние, не связанное с проблемами сердца.
По словам кардиолога Анны Кореневич, в обстоятельствах инфаркта человек может ощущать нетипичную боль. Врач-кардиолог напомнила, что инфаркт сопровождается болевым синдромом, но не всякая боль, ощущаемая в груди, может сигнализировать о сердечном приступе, – даже сильная. Анна Кореневич заметила, что медикам известен простой тест, позволяющий определить, что возникшая боль в грудине не связана с проблемами в работе сердца. Врач сообщила: если человек жалуется на боль, нужно нажать на болевой участок и проверить, вызывает ли это воздействие дискомфорт.
«Когда пациент указывает на болевую точку, то достаточно прощупать соответствующую зону и спросить, усиливается ли боль при нажатии. Если пациент говорит, что боль усиливается, то это точно не сердце», - рассказала кардиолог.
Кореневич добавила, что болевой отклик при нажатии означает, что какие-то нарушения возникли в поверхностных структурах – мышцах, нервах, других.
«Это не исключает того, что может иметься проблема с сердцем, но значительное усиление боли при нажатии говорит о том, как правило, в данный момент болит не сердце», - объяснила Анна Кореневич.
Врач подчеркнула, что в случае сердечной патологии боль может быть нетипичной – например, ощущаться в животе или спине, не ассоциируясь с инфарктом. Поэтому, убеждена Кореневич, при болевых ощущениях нужно начинать обследование человека с кардиограммы.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что врачом были названы продукты, которые улучшают состояние сосудов.
Анна Кореневич
Здоровье
кардиолог, кандидат медицинских наук
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