Кардиолог Кореневич: как при возникшей боли проверить, что ее вызвал инфаркт

«Когда пациент указывает на болевую точку, то достаточно прощупать соответствующую зону и спросить, усиливается ли боль при нажатии. Если пациент говорит, что боль усиливается, то это точно не сердце», - рассказала кардиолог.

«Это не исключает того, что может иметься проблема с сердцем, но значительное усиление боли при нажатии говорит о том, как правило, в данный момент болит не сердце», - объяснила Анна Кореневич.