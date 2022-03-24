Могут ли статины обеспечивать защиту от болезни Паркинсона
Пожилые пациенты, принимающие статины, на 16% реже страдают от болезни Паркинсона. К такому выводу пришли ученые из Университета Раша в Чикаго.
Возможно, что статины не просто предотвращают инфаркты и инсульты, как давно установлено наукой, но ещё и помогают уберегать пожилых людей от развития болезни Паркинсона. Оказалось, что пациенты старшего возраста, которые принимают эти таблетки, на 16% реже сталкиваются с характерными симптомами коварного нейродегенеративного заболевания. Недорогие по стоимости лекарства, вполне возможно, каким-то образом защищают мозг.
Болезнь Паркинсона вызывается повреждением нервных клеток мозга, что приводит к прекращению выработки гормона дофамина, который связан с регулированием движений. В исследовании приняли участие почти 3 000 человек после 70 лет, которые на момент начала наблюдений не имели болезни Паркинсона. За ними следили в течение 6 лет, ежегодно проверяя на любые признаки паркинсонизма - так называют неврологические расстройства, которые наблюдаются при болезни Паркинсона вроде треморов.
Пациентов относили к жертвам паркинсонизма, если у них выявляли два и более маркера этого состояния. К ним относились тремор, скованность при движениях, характерная для паркинсонизма осанка и движения мелкими шажками, а также трудности при быстрых движениях. Приблизительно у половины всех добровольцев эти симптомы появились, но 53% из тех, кто не принимал статины, столкнулись с паркинсонизмом к концу наблюдений. А в группе тех, кто статины получал, их количество составило только 45%. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Раша
Здоровье
частный исследовательский университет в Чикаго, штат Иллинойс. Университет, основанный в 1972 году, является академическим подразделением Медицинского центра Университета Раша
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