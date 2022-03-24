Мужчинам всё-таки подарят противозачаточные таблетки
Негормональный контрацептив, специально предназначенный для мужского пола, может предотвратить 99% незапланированных беременностей. Сейчас над этим лекарством трудятся исследователи из Университета Миннесоты.
Десятилетиями разные научные коллективы пытаются создать мужскую противозачаточную таблетку. Если в распоряжении женщин эти лекарства давно имеются, то мужчины могут защититься от незапланированной беременности только с помощью старого доброго презерватива. Однако для некоторых представителей сильного пола его использование является неприятным и некомфортным, презерватив снижает их удовольствие от секса, и с проверенными партнерами они хотели бы заниматься любовью без использования презервативов, но и без последствий в виде незапланированной беременности.
И вот теперь эксперты утверждают, что разработали мужскую противозачаточную таблетку с эффективностью в 99%. А по такому показателю её смело можно сравнить с женскими контрацептивами. Тесты на мышах продемонстрировали, что этот негормональный препарат не вызывает никаких заметных побочных эффектов. А после снятия с этих таблеток самцы мышей смогли оплодотворять самок приблизительно через 4-6 недель.
В ближайшее время учёные из Миннесоты собираются провести исследования с участием людей. Препарат ингибирует или подавляет белок, который препятствует образованию сперматозоидов. К слову, сейчас проходит испытания и другие подобные таблетки, включая и те, что испытывали на мужчинах из Великобритании в последние несколько лет. Но этот препарат является уникальным по заявленной эффективности, а потому с ним связывают основные надежды. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Миннесоты
Здоровье
государственный исследовательский университет, предоставляющий земельные гранты в городах-побратимах Миннеаполис и Сент-Пол, штат Миннесота
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