Статины могут вызвать тромбоцитопению - признаки на вашем теле

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Статины могут вызвать тромбоцитопению - признаки на вашем теле

Статины — это группа лекарств, которые могут помочь снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Холестерин ЛПНП прилипает к внутренней части ваших кровеносных сосудов, тем самым повышая риск серьезных проблем с сердцем. Статины снижают выработку холестерина ЛПНП в печени.

Преимущества приема статинов перевешивают риски для большинства людей, но препараты холестерина могут вызывать побочные эффекты.

По данным NHS, статины могут вызывать снижение количества тромбоцитов в крови, также известное как тромбоцитопения. Тромбоциты останавливают кровотечение, слипаясь и образуя пробки при повреждении кровеносных сосудов.

Тромбоцитопения может быть легкой и вызывать мало признаков или симптомов.

По данным клиники Майо, признаки и симптомы тромбоцитопении могут включать:

  •     Легкие или чрезмерные кровоподтеки (пурпура)
  •     Поверхностное  кровоизлияние в кожу, которое проявляется в виде сыпи точечных красновато-фиолетовых пятен (петехий), обычно на голенях
  •     Длительное     кровотечение из порезов
  •     Кровотечение  из десен или носа
  •     Кровь  в моче или стуле
  •     Необычно обильные менструальные выделения
  •     Усталость
  •     Увеличенная селезенка

Насколько это распространено?


Исследования показывают, что лекарственная тромбоцитопения редко связана со статинами. Тематическое исследование предполагает, что это связано с аторвастатином — обычно назначаемым типом статина.

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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)

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Теги : статины, побочные эффекты статинов, тромбоцитопения