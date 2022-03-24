Статины могут вызвать тромбоцитопению - признаки на вашем теле
Статины — это группа лекарств, которые могут помочь снизить уровень холестерина липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) в крови. Холестерин ЛПНП прилипает к внутренней части ваших кровеносных сосудов, тем самым повышая риск серьезных проблем с сердцем. Статины снижают выработку холестерина ЛПНП в печени.
Преимущества приема статинов перевешивают риски для большинства людей, но препараты холестерина могут вызывать побочные эффекты.
По данным NHS, статины могут вызывать снижение количества тромбоцитов в крови, также известное как тромбоцитопения. Тромбоциты останавливают кровотечение, слипаясь и образуя пробки при повреждении кровеносных сосудов.
Тромбоцитопения может быть легкой и вызывать мало признаков или симптомов.
По данным клиники Майо, признаки и симптомы тромбоцитопении могут включать:
- Легкие или чрезмерные кровоподтеки (пурпура)
- Поверхностное кровоизлияние в кожу, которое проявляется в виде сыпи точечных красновато-фиолетовых пятен (петехий), обычно на голенях
- Длительное кровотечение из порезов
- Кровотечение из десен или носа
- Кровь в моче или стуле
- Необычно обильные менструальные выделения
- Усталость
- Увеличенная селезенка
Насколько это распространено?
Исследования показывают, что лекарственная тромбоцитопения редко связана со статинами. Тематическое исследование предполагает, что это связано с аторвастатином — обычно назначаемым типом статина.
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Клиника Мэйо (Mayo Clinic)
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