Врач Мясников советует есть шоколад как «обязательный полезный продукт»

«Шоколад входит в семерку обязательных полезных продуктов наряду с овощами, фруктами, рыбой, орехами, красным вином и чесноком», - сообщил в своем выступлении врач Александр Мясников.

«только темный шоколад с содержанием какао не менее 70 процентов».