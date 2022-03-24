Невролог Евдокимов: какая головная боль требует обращения к врачу
Одним из потенциально опасных симптомов, требующих обращения к врачу, является резкая головная боль, уточнил невролог Александр Евдокимов.
«Причин, которые могут спровоцировать развитие головной боли, достаточно много – от простых инфекционных болезней до хронических проблем», - сообщил в интервью врач-невролог.
Евдокимов перечислил распространенные триггеры головной боли.
- Простуда.
- Грипп.
- Интоксикация организма.
- Ковидные состояния.
– Если кроме головной боли наблюдается повышение температуры, имеются вторичные признаки простуды, следует обратиться к терапевту или вызвать скорую помощь.
Также невролог напомнил, что головной болью могут проявляться такие опасные состояния, как гипертонический криз, инсульт. Александр Евдокимов объяснил, какие особенности присущи головной боли, возникающей в таких обстоятельствах.
- Боль ощущается как интенсивная и резкая.
- Становится очень сильной за короткое время.
- Возникают нарушения зрения: двоение, мушки.
- Ощущается головокружение.
Кроме того, обследоваться необходимо, когда головная боль приобретает стойкий, хронический характер. Важно выяснить, что именно скрывается за проблемой, не вызывается ли она опухолями мозга.
«Следует сделать ультразвуковое обследование сосудов шеи, головы. Также можно сделать магнитно-резонансную томографию шейного отдела позвоночника и самой головы», - подсказал специалист.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что резкие движения головой могут вызывать у некоторых людей остановку сердца.
Александр Евдокимов
Здоровье
врач остеопат, невролог
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