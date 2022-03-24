Невролог Евдокимов: какая головная боль требует обращения к врачу

«Причин, которые могут спровоцировать развитие головной боли, достаточно много – от простых инфекционных болезней до хронических проблем», - сообщил в интервью врач-невролог.

Простуда.

Грипп.

Интоксикация организма.

Ковидные состояния.

– Если кроме головной боли наблюдается повышение температуры, имеются вторичные признаки простуды, следует обратиться к терапевту или вызвать скорую помощь.

Боль ощущается как интенсивная и резкая.

Становится очень сильной за короткое время.

Возникают нарушения зрения: двоение, мушки.

Ощущается головокружение.

«Следует сделать ультразвуковое обследование сосудов шеи, головы. Также можно сделать магнитно-резонансную томографию шейного отдела позвоночника и самой головы», - подсказал специалист.