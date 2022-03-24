Невролог Анисимова: резкие движения головой могут вызвать остановку сердца

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женщина держится руками за шею

По словам невролога Елены Анисимовой, последствием  резких движений, поворотов головой может стать остановка сердца.

«Неловкий поворот головой действительно может привести к потере сознания и остановке сердца», - сообщила врач в интервью.


Говоря о том, почему резкие движения головой могут вызвать столь серьезные последствия, Анисимова пояснила, что человек рискует потерять сознание, когда в его сонных артериях увеличивается давление. Медикам данное явление известно как синдром кавернозного синуса.

Елена Анисимова заметила, что в подобных обстоятельствах потери сознания человек может «отключиться» на довольно долгое время. Непосредственно смертельными состояниями, такими как инфаркт или инсульт, это не грозит. Но в то же время у людей, которые бывают подвержены синдрому кавернозного синуса, могут происходить кратковременные остановки сердца.

Невролог поделилась, что может происходить с человеком с этим состоянием.

«Человек поворачивает голову или наклоняет голову назад и отключается в этот момент. Также рефлекторно останавливается дыхание, останавливается сердце на секунды. Выключается и включается память. Потом через какое-то время он так же резко приходит в себя», - сказала врач в комментарии URA.RU.

Дополнительно Анисимова сообщила, что к синдрому кавернозного синуса бывают склонны диабетики, а также люди, имеющие атеросклероз или переболевшие коронавирусом. При этих заболеваниях происходят патологические сосудистые изменения, из-за которых резкие движения повышают риск прерывания кровообращения, ведущего к потере сознания с остановками сердца.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологами были названы признаки сильно повышенного артериального давления.
Елена Анисимова
Елена Анисимова
Здоровье
невролог-нейрофизиолог
Теги : остановка сердца, опасность для человека, Елена Анисимова