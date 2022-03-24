Невролог Анисимова: резкие движения головой могут вызвать остановку сердца
По словам невролога Елены Анисимовой, последствием резких движений, поворотов головой может стать остановка сердца.
«Неловкий поворот головой действительно может привести к потере сознания и остановке сердца», - сообщила врач в интервью.
Говоря о том, почему резкие движения головой могут вызвать столь серьезные последствия, Анисимова пояснила, что человек рискует потерять сознание, когда в его сонных артериях увеличивается давление. Медикам данное явление известно как синдром кавернозного синуса.
Елена Анисимова заметила, что в подобных обстоятельствах потери сознания человек может «отключиться» на довольно долгое время. Непосредственно смертельными состояниями, такими как инфаркт или инсульт, это не грозит. Но в то же время у людей, которые бывают подвержены синдрому кавернозного синуса, могут происходить кратковременные остановки сердца.
Невролог поделилась, что может происходить с человеком с этим состоянием.
«Человек поворачивает голову или наклоняет голову назад и отключается в этот момент. Также рефлекторно останавливается дыхание, останавливается сердце на секунды. Выключается и включается память. Потом через какое-то время он так же резко приходит в себя», - сказала врач в комментарии URA.RU.
Дополнительно Анисимова сообщила, что к синдрому кавернозного синуса бывают склонны диабетики, а также люди, имеющие атеросклероз или переболевшие коронавирусом. При этих заболеваниях происходят патологические сосудистые изменения, из-за которых резкие движения повышают риск прерывания кровообращения, ведущего к потере сознания с остановками сердца.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что кардиологами были названы признаки сильно повышенного артериального давления.
Елена Анисимова
Здоровье
невролог-нейрофизиолог
Оставить комментарий