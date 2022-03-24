Невролог Анисимова: резкие движения головой могут вызвать остановку сердца

«Неловкий поворот головой действительно может привести к потере сознания и остановке сердца», - сообщила врач в интервью.

«Человек поворачивает голову или наклоняет голову назад и отключается в этот момент. Также рефлекторно останавливается дыхание, останавливается сердце на секунды. Выключается и включается память. Потом через какое-то время он так же резко приходит в себя», - сказала врач в комментарии URA.RU.