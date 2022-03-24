Психолог назвала причины детской агрессии

Психолог-гипнолог Татьяна Павленко перечислила основные причины детской агрессии, в том числе скрытые.

Причин появления агрессивного поведения ребенка может быть много. Но чаще всего таким образом дети зеркалят гнев своих родителей,

который имел место в фазе планирования беременности или в первый год жизни малыша.





«Возможно, что в период беременности мать ребенка каким-то образом обижали, и женщина по каким-то причинам вынуждена была молчать. Не хотела потерять работу или ссориться со свекровью. Но внутри она была полна гнева, ребенок считывал информацию, что быть агрессивным — важно и необходимо», — говорит специалист.





Когда ребенок появился на свет, и у него еще нет ограничивающих убеждений и стереотипов поведения, в отличие от мамы, он выдает наружу весь накопленный гнев и агрессию, которую мама подавляла.





Эксперт рекомендует обратить внимание на еще один синдром — не грызет ли ваш малыш ногти? Если такое наблюдается, возможно, он пытается скрыть внутреннюю агрессию. Он как бы сгрызает «орудие своей агрессивности». Так подсознание спасает его от потенциально возможной схватки с более сильным «противником».

Детская агрессия также может быть связана с тем, что в период планирования беременности или в первые месяцы жизни малыша мама или папа страдали от угрызений совести.