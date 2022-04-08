Гиперактивный ребенок: психолог объяснила, где искать причину

«Предлагаю рассмотреть психологическую сторону вопроса. Психосоциальных причин детской гиперавктивности несколько: эмоционально несдержанные родители, неполные семьи или конфликты в семье, потеря близких, дефекты воспитания», — говорит специалист.

Эксперт отмечает, что за любой внешней реакцией, в том числе гиперактивностью детей, всегда кроется физиологический фактор.К дефектам воспитания можно отнести авторитаризм родителей (контроль, запреты), это всегда приводит к протесту. Слишком либеральный стиль, когда ребенку все можно, тоже себя не оправдывает. Ребенок растет эгоистичным и безвольным.Некоторые родители демонстрируют игнорирование, особенно часто в эту роль впадают отцы. И тогда своей нездоровой активностью ребенок как бы обращает на себя внимание. Дефекты в воспитании могут привести и к другим негативным последствиям, в том числе к неврозам.Психолог считает, что наиболее приемлемым стилем воспитания является все же здоровый авторитаризм, когда каждый остается на своем месте: родитель на месте старшего, а ребенок — подчиненный.Чаще всего гиперактивным детям не хватает внимания матери. Они буквально нуждаются в контакте с ней, как физическом, так и психологическом.