Ученые обнаружили новую опасность туберкулеза

«Возможно, что это преждевременное клеточное старение является одной из причин, по которой выжившие после туберкулеза имеют высокий риск смертности», — рассказывает доктор Эндрю ДиНардо, доцент кафедры инфекционных заболеваний в Медицинском колледже Бейлора и старший автор статьи.

Туберкулез — серьезное инфекционное заболевание, вызываемое бактерией Mycobacterium tuberculosis. Чаще всего поражаются легкие, но могут затрагиваться и другие органы.По данным Центров по контролю и профилактике заболеваний США (CDC), в 2018 году туберкулезом заразились 1,7 млрд человек — примерно 23 % населения мира. Даже после успешного лечения сохраняется повышенный риск рецидива инфекции и смерти. Новое исследование, опубликованное учеными из Медицинского колледжа Бейлора, показало, что клетки людей и животных, выздоровевших от туберкулеза, преждевременно состарились до 12–14 лет.Чтобы измерить старение клеток, исследователи обратились к эпигенетике. Она изучает, как скручивается ДНК внутри каждой клетки. По мере того, как мы стареем, меняется способ скручивания ДНК, а серьезная инфекция изменяет ее таким образом, что ускоряет преждевременное старение.Ученые изучили несколько когорт и типов тканей и обнаружили, что туберкулез вызывает нарушения в эпигенетической регуляции, особенно в регуляции, опосредованной метилированием ДНК. Эти изменения коррелировали с индуцированным окислительным стрессом старения и были связаны с преждевременным клеточным старением. Эти процессы были обнаружены как у морских свинок, так и у людей.Ранее ученые назвали еще одно заболевание, ускоряющее старение