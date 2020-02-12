Туберкулез: симптомы, разница между активным и латентным
По данным Всемирной организации здравоохранения, туберкулез является одной из ведущих причин смерти от инфекционных заболеваний в мире. В 2019 году погибло 1,5 миллиона из 10 миллионов, у которых диагностировано заболевание. Важно выявлять и понимать симптомы туберкулеза, для немедленного и надлежащего лечения.
Что такое туберкулез и как он передается?Туберкулез легких вызывается воздействием бактерий Mycobacterium tuberculosis (M. tuberculosis). Она распространяется по воздуху, когда зараженный человек кашляет, смеется или чихает. Бактерии могут оставаться в воздухе в течение нескольких часов, что позволяет заразиться, даже если источник бактерий не находится в комнате. Однако, несмотря на то, что длительное пребывание в закрытых помещениях с инфицированными людьми может значительно ускорить распространение инфекции, это автоматически не вызывает заболевания.
"Многие имеют латентный туберкулез, что означает, что они являются носителями M. tuberculosis, у них нет симптомов, они не заразны. Их иммунная система не позволяет им заболеть", - пишет издание Helth News.
СимптомыАктивный туберкулез - проявление симптомов, когда человек становится заразным. Латентный может развиться в активный у людей с нарушениями иммунной системы.
Симптомы туберкулеза манифестируются медленно, могут варьироваться от человека к человеку. Наиболее характерные включают в себя:
- Постоянный кашель, длящийся не менее трех недель
- Боли в груди
- Откашливание мокроты, крови из легких
- Одышка
- Необъяснимая потеря веса и аппетита
- Тошнота, рвота
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