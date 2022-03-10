Обструктивное апноэ ускоряет старение
Обструктивное апноэ сна (СОАС) связано с повышенным риском гипертонии, сердечных приступов, инсульта, диабета и многих других хронических заболеваний. Теперь исследователи из Медицинской школы Университета Миссури обнаружили, что нелеченый СОАС также ускоряет процесс биологического старения и что соответствующее лечение может замедлить или, возможно, обратить вспять эту тенденцию.
Феномен превышения биологического возраста человека над хронологическим возрастом называется «эпигенетическим ускорением старения». Он связан с общей смертностью и хроническими заболеваниями.
«Ускорение старения не является уникальным для СОАС. Оно может быть вызвано различными факторами окружающей среды, такими как курение, неправильное питание или загрязнение окружающей среды», - рассказывает доктор Рене Кортезе, доцент кафедры детского здоровья и кафедры акушерства, гинекологии и женского здоровья.
Команда Кортезе изучила 16 взрослых некурящих, у которых был диагностирован СОАС, и сравнила их с восемью контрольными субъектами без этого состояния, чтобы оценить влияние СОАС на ускорение эпигенетического старения в течение одного года. После базового анализа крови, группа с СОАС получала СИПАП-терапию в течение одного года перед повторным тестированием.
Результаты показали, что нарушения сна, вызванные СОАС, и снижение уровня кислорода во время сна способствуют более быстрому старению по сравнению с контрольной группой. Однако у пациентов с СОАС, которые получали СИПАП-терапию, наблюдалось замедление эпигенетического старения. Это означает, что ускорение биологического возраста, по крайней мере, частично обратимо при эффективном лечении СОАС.
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Рене Кортезе
Здоровье
Доктор, доцент кафедры детского здоровья и кафедры акушерства, гинекологии и женского здоровья
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