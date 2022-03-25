Нецензурная брань повышает уверенность в себе, физическую силу и рискованное поведение

«Похоже, брань помогает преуменьшить повседневные страхи и заботы. Это может принести пользу в некоторых ситуациях, например, увеличить физическую силу», - отмечает доктор Стивенс.

Исследователи Кильского университета обнаружили, что нецензурная брань может повысить уверенность в себе и склонность к риску, а также физическую силу. Команда ученых под руководством доктора Ричарда Стивенса провела исследование, посвященное определению психологического пути, с помощью которого нецензурная брань может оказать благотворное влияние на физические задачи. Их особенно интересовало, как брань влияет на снижение самоконтроля и сдержанность. Исследование опубликовано в журнале Quarterly Journal of Experimental Psychology.Ученые показали, что участники, повторявшие ругательства, смогли дольше отжиматься от стула. Участники также продемонстрировали более рискованное поведение в онлайн-задаче, в которой нужно было максимально надуть воздушный шар, не лопнув его. Рискованное поведение увеличилось на 8 % при использовании ругательств во время надувания воздушного шара по сравнению с использованием нейтральных слов.Исследователи полагают, что эти данные могут принести пользу обществу, помогая людям улучшить эффективность, обрести уверенность в себе, используя бранные слова в качестве подготовки к выступлению перед большой публикой.Ранее ученые рассказали, какие тренировки лучше всего влияют на сон