Силовые тренировки — лучший вариант для улучшения сна

«Аэробная активность часто рекомендуется для улучшения сна, а вот о влиянии на него силовых тренировок известно немного. Наше исследование является одним из самых крупных и продолжительных», - рассказывает автор работы Анжелик Бреллентин, доцент кафедры кинезиологии Университета штата Айова.

Согласно предварительному исследованию, которое будет представлено на конференции Американской кардиологической ассоциации, силовые тренировки полезнее для улучшения сна, чем аэробные.Недостаток сна связан с увеличением веса, диабетом и воспалениями, которые могут усугубить сердечно-сосудистые заболевания. Также было доказано, что чрезмерный или недостаточный сон увеличивает риск инсульта, сердечного приступа и смерти.В этом исследовании приняли участие 386 человек с избыточным весом или ожирением. Участники были неактивны и имели повышенное кровяное давление. Их случайным образом распределили на четыре группы. Контрольной стала группа без упражнений. Еще три различались по физической активности. Это была только аэробика, только силовые тренировки или их комплекс. Участие в программах длилось 12 месяцев.Исследование показало, что более трети (35 %) участников исследования имели плохой сон в начале. Среди 42 % участников, которые не спали и семи часов в начале исследования, продолжительность сна увеличилась в среднем на 40 минут в группе с силовыми упражнениями и на 23 минуты в группе аэробики. Комбинация упражнений дала лишь 17 минут увеличения. В контрольной группе показатель составил 15 минут.Эффективность сна улучшилась в группах с силовыми и комбинированными упражнениями. Две другие изменений не показали. Качество сна улучшилось во всех группах, включая группу, которая не занималась спортом. Основываясь на этих выводах, ученые полагают, что силовые упражнения могут стать новым способом улучшения сна и здоровья сердечно-сосудистой системы.Ранее MedikForum рассказывал, как физические упражнения улучшают память