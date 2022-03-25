Психолог рассказала, как правильно общаться с подростками

Психолог Елена Челочева поделилась профессиональными советами о том, как правильно выстраивать диалог с подростками и находить с ними общий язык.







Подростковый период — один из самых сложных. В это время не всем родителям бывает просто найти подход к своему ребенка и выстроить эффективный диалог, построенный на принципах взаимного уважения.





«Самое главное — принять подростка. Это значит показать, что вам понятны его чувства, даже если вы и не разделяете их убеждения. Человек, умеющий хорошо слушать, сконцентрирован на том, что ему говорят. Он смотрит ребенку в глаза, часто повторяет: „Я тебя слушаю внимательно!“», — говорит специалист.

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Разговаривая с ребенком, дайте понять, что вы разделяете его состояние. Выслушайте и своими словами повторите то, что он вам сказал. Так ребенок не только убедится, что он услышан, но и сможет услышать самого себя со стороны, лучше понять свои чувства.

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Следите за мимикой и жестами подростка. Ребенок может уверять вас, что у него все хорошо, но дрожащий подбородок или блестящие глаза могут выдать то, как все есть на самом деле. Если слова и мимика расходятся, отдавайте предпочтение мимике.





Выражайте поддержку без слов: улыбайтесь, обнимайте ребенка, подмигивайте, кивайте головой, старайтесь при разговоре смотреть в глаза. Контролируйте свой тон. Он ни в коем случае не должен быть насмешливым.

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Выбирайте подходящий момент для общения. Не в коридоре мимолетом, а в спокойной обстановке без суеты и спешки. Так вы можете быть уверены, что подросток вас услышит.





Старайтесь обращать внимание на то, как часто вы критикуете ребенка. Не читайте нотаций, не допрашивайте. Это только ухудшит качество вашего общения. Постарайтесь стать подростку другом.