Как научить ребенка правильно выражать агрессию? Ответ психолога

«Нужно организовать какое-то место в доме, где будет лежать все, что можно пинать и бить. И предлагать ребенку в момент злости кидать и пинать эти предметы», — предлагает один из вариантов психолог.

Выражать свои негативные эмоции безопасно и экологично для окружающих умеют даже далеко не все взрослые люди. Что уж говорить о детях. Между тем, они точно так же, как и взрослые, способны испытывать весь спектр чувств и эмоций.Зачастую ребенок просто не может справиться со своей обидой, злостью, гневом и не понимая, как выразить чувства, ведет себя не всегда адекватно — например, пинает игрушки или бьет условного «обидчика» руками и ногами.А еще важно научить ребенка распознавать свои чувства и проговаривать их вслух словами. Например, видя, что ребенок злится, спросите у него: «Что ты сейчас чувствуешь?». Пусть ребенок ответит: «Я злюсь», «Мне плохо» и так далее.Также можно предложить ребенку выразить свою агрессию или другие негативные чувства с помощью рисунка. Пусть нарисует свою злость так, как он ее себе представляет.При этом важно понимать, что прежде, чем учить ребенка выражать злость и агрессию, родители сами должны научиться это делать.