Как проявляется рак: онкологи призывают не игнорировать одышку

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одышка

Симптомы конкретного вида рака могут быть уникальными, но некоторые признаки проявляются при разных онкозаболеваниях – одним из них является одышка.

Нарушение дыхания в виде одышки возникает, когда организм не получает достаточного количества кислорода, и легкие пытаются втянуть больше воздуха, чтобы компенсировать это. Говоря о том, как может проявляться рак, онкологи призывают не игнорировать одышку.

По данным организации Cancer Research UK,

«хотя некоторые симптомы рака уникальны, существуют и такие, которые возникают при различных его типах, – одышка является одним из них».

Специалисты констатируют: от пяти до семи из каждых десяти человек, заболевающих раком (то есть, от 50 до 70 процентов) сталкиваются с этим симптомом в какой-то момент своей болезни. В случае рака легких он проявляется практически  у 90 процентов пациентов.

Онкологи отмечают, что больные раком люди могут задыхаться по разным причинам. Растущая опухоль активизирует процессы, благодаря которым может получать кровь и питательные вещества, необходимые для ее развития (в частности, злокачественные образования могут обзаводиться собственными кровеносными сосудами). Она ведет себя подобно паразиту, который  отнимает у организма часть его ресурсов. Вот почему легкие, не получая нужного количества крови и кислорода, начинают функционировать таким образом, что это вызывает одышку. Кроме того, в легкие могут проникать метастазы.

Специалисты настоятельно советуют людям с одышкой, возникающей вне связи с респираторными инфекциями, обращаться к врачам.

Другие симптомы. Признаком раковых заболеваний могут быть следующие нарушения.
  • Усталость.
  • Припухлость или утолщение, которые прощупываются под кожей.
  • Изменения веса, в том числе непреднамеренная потеря или увеличение.
  • Изменения в состоянии кожи: пожелтение, потемнение, покраснение, язвы, которые не заживают.
  • Изменения в работе кишечника или мочевого пузыря.
  • Постоянный кашель.
  • Трудности с глотанием.
  • Охриплость голоса.
  • Стойкое расстройство желудка или дискомфорт после еды
  • Постоянная необъяснимая боль в мышцах или суставах.
  • Необъяснимая лихорадка или ночная потливость
  • Необъяснимые синяки.
Перечисленные признаки не всегда означают рак, но их появление – это серьезный повод для обследования. В этом случае больше шансов, что при случившемся заболевании раком он будет своевременно обнаружен.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменившийся цвет стула может оказаться симптомом рака кишечника.

Cancer Research UK

Здоровье

организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн

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