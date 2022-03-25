Как проявляется рак: онкологи призывают не игнорировать одышку

«хотя некоторые симптомы рака уникальны, существуют и такие, которые возникают при различных его типах, – одышка является одним из них».

Усталость.

Припухлость или утолщение, которые прощупываются под кожей.

Изменения веса, в том числе непреднамеренная потеря или увеличение.

Изменения в состоянии кожи: пожелтение, потемнение, покраснение, язвы, которые не заживают.

Изменения в работе кишечника или мочевого пузыря.

Постоянный кашель.

Трудности с глотанием.

Охриплость голоса.

Стойкое расстройство желудка или дискомфорт после еды

Постоянная необъяснимая боль в мышцах или суставах.

Необъяснимая лихорадка или ночная потливость

Необъяснимые синяки.