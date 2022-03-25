Как проявляется рак: онкологи призывают не игнорировать одышку
Симптомы конкретного вида рака могут быть уникальными, но некоторые признаки проявляются при разных онкозаболеваниях – одним из них является одышка.
Нарушение дыхания в виде одышки возникает, когда организм не получает достаточного количества кислорода, и легкие пытаются втянуть больше воздуха, чтобы компенсировать это. Говоря о том, как может проявляться рак, онкологи призывают не игнорировать одышку.
По данным организации Cancer Research UK,
«хотя некоторые симптомы рака уникальны, существуют и такие, которые возникают при различных его типах, – одышка является одним из них».
Специалисты констатируют: от пяти до семи из каждых десяти человек, заболевающих раком (то есть, от 50 до 70 процентов) сталкиваются с этим симптомом в какой-то момент своей болезни. В случае рака легких он проявляется практически у 90 процентов пациентов.
Онкологи отмечают, что больные раком люди могут задыхаться по разным причинам. Растущая опухоль активизирует процессы, благодаря которым может получать кровь и питательные вещества, необходимые для ее развития (в частности, злокачественные образования могут обзаводиться собственными кровеносными сосудами). Она ведет себя подобно паразиту, который отнимает у организма часть его ресурсов. Вот почему легкие, не получая нужного количества крови и кислорода, начинают функционировать таким образом, что это вызывает одышку. Кроме того, в легкие могут проникать метастазы.
Специалисты настоятельно советуют людям с одышкой, возникающей вне связи с респираторными инфекциями, обращаться к врачам.
Другие симптомы. Признаком раковых заболеваний могут быть следующие нарушения.
- Усталость.
- Припухлость или утолщение, которые прощупываются под кожей.
- Изменения веса, в том числе непреднамеренная потеря или увеличение.
- Изменения в состоянии кожи: пожелтение, потемнение, покраснение, язвы, которые не заживают.
- Изменения в работе кишечника или мочевого пузыря.
- Постоянный кашель.
- Трудности с глотанием.
- Охриплость голоса.
- Стойкое расстройство желудка или дискомфорт после еды
- Постоянная необъяснимая боль в мышцах или суставах.
- Необъяснимая лихорадка или ночная потливость
- Необъяснимые синяки.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что изменившийся цвет стула может оказаться симптомом рака кишечника.
Cancer Research UK
Здоровье
организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн
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