Признаки рака кишечника: обращайте внимание на два изменения в цвете стула
Изменившийся цвет стула может сигнализировать о развитии раковой опухоли в кишечнике.
В случае рака спасением для человека может стать его своевременная диагностика, но практически любое раковое заболевание трудно распознается на ранних стадиях. Говоря о симптомах, позволяющих заподозрить колорекатльный рак, врачи советуют обращать внимание на изменения в цвете стула при посещении туалета.
«Многие люди плохо осведомлены о признаках, на которые следует обращать внимание в туалете. Крайне важно, чтобы вы умели замечать изменения в своих привычках, связанных с опорожнением кишечника, в том числе изменения в цвете стула», - заявили специалисты из Cancer Research UK.
Рак кишечника – это общий термин для любого рака, который развивается в толстой или прямой кишке. Онкологи предупреждают, что его признаки можно спутать с чем-то менее серьезным, зачастую именно так и происходит. Медики дают совет: чтобы не опоздать с диагностикой, следует регулярно проверять свой стул.
По словам специалистов, на рак кишечника могут указывать два изменения в цвете фекалий.
«Колорекатльный рак вызывает кровотечение в верхних отделах кишечника, а это означает, что цвет вашего кала может измениться на темно-красный или черный».
Многие известно, что при заболевании раком кишечника в фекалиях может появляться кровь. Также следы крови можно заметить на туалетной бумаге или в воде унитаза. Однако онкологи подчеркивают: если кровь выделяется из верхних отделов кишечника, она может не выглядеть привычным образом, не иметь ярко-красного оттенка. Такая кровь становится темно-красной и может делать стул бурым или похожим на смолу.
Кроме того, смешивание крови с фекальными массами может сделать стул «необычно вонючим».
Заметив все вышеперечисленные признаки, нужно обязательно обратиться к врачу.
Специалисты напоминают, что большинство случаев рака кишечника возникают у людей старше 50 лет. Риск его возникновения повышают активное поедание красного и переработанного мяса, курение, чрезмерное употребление алкоголя, ожирение.
Ранее портал MedikForum.ru писал о распространенных признаках рака, возникающих на разных участках тела.
Cancer Research UK
Здоровье
организация по исследованию рака и повышению осведомленности в Соединенном Королевстве и на острове Мэн
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