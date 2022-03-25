Признаки рака кишечника: обращайте внимание на два изменения в цвете стула

«Многие люди плохо осведомлены о признаках, на которые следует обращать внимание в туалете. Крайне важно, чтобы вы умели замечать изменения в своих привычках, связанных с опорожнением кишечника, в том числе изменения в цвете стула», - заявили специалисты из Cancer Research UK.

«Колорекатльный рак вызывает кровотечение в верхних отделах кишечника, а это означает, что цвет вашего кала может измениться на темно-красный или черный».