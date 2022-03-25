Смерть из-за нехватки или избытка: врач Мясников назвал самый важный минерал

«калий – самый важный микроэлемент в организме человека: его нехватка или избыток может привести к смерти».

«Его недостаток приводит к аритмии, резкой слабости – вплоть до того, что пациент не может держать стакан воды, и даже к остановке сердца», - сказал эксперт.

Сухофукты (особенно финики).

Картофель с кожурой.

Соки: апельсиновый, томатный.

Орехи.

Шпинат.

Горох.

Какао.

«Важно следить за содержанием калия в крови. Норма – от 3,5 до 5,1 ммоль/л. При недостатке калия следует принимать калия хлорид», - поделился советом доктор Мясников.