Смерть из-за нехватки или избытка: врач Мясников назвал самый важный минерал
Известный российский медик объяснил, почему такой минерал как калий называется врачами самым важным для человеческого организма.
Врач Александр Мясников поделился пояснением о значении калия для здоровья и жизни людей. Доктор Мясников заявил, что
«калий – самый важный микроэлемент в организме человека: его нехватка или избыток может привести к смерти».
Специалист отметил, что крайне важными для нормально функционирующего человеческого тела являются многие химические элементы – например, такие как магний, йод или цинк. Но с их дефицитом или превышением не ассоциируется риск смерти. Совсем другое дело – калий.
Врач Мясников привел в виде примера те осложнения, которые возникают вследствие нехватки этого минерала, часто вызываемой обезвоживанием, диареей, рвотой.
«Его недостаток приводит к аритмии, резкой слабости – вплоть до того, что пациент не может держать стакан воды, и даже к остановке сердца», - сказал эксперт.
Нехватка калия является более распространенной проблемой, чем избыток, добавил медик. Говоря об этом, Мясников посоветовал восполнять уровень столь важного минерала в организме за счет продуктов. Он перечислил богатые источники микроэлемента.
- Сухофукты (особенно финики).
- Картофель с кожурой.
- Соки: апельсиновый, томатный.
- Орехи.
- Шпинат.
- Горох.
- Какао.
«Важно следить за содержанием калия в крови. Норма – от 3,5 до 5,1 ммоль/л. При недостатке калия следует принимать калия хлорид», - поделился советом доктор Мясников.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что недостаток солнечного света может вести к появлению рака.
Александр Мясников
Здоровье
врач общей практики, кардиолог, главный врач Городской клинической больницы №71 (Москва), теле-, радиоведущий.
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