Онколог Базылев: недостаток солнечного света может вести к появлению рака

«Дефицит солнечного света вызывает дефицит витамина D, что является фактором риска при развитии колоректального рака. Внимательно следите за уровнем витамина D и профилактируйте, если обнаружено его снижение», - сказал Базылев в комментарии Пятому каналу.

Чрезмерное действие солнечного света тесно ассоциируется с развитием рака кожи, однако его недостаток тоже может быть фактором, повышающим риск возникновения рака. В своем интервью онколог Андрей Базылев сослался на исследование, результаты которого опубликовал журнал BMC Public Health. Проводившие его ученые (Калифорнийский университет в Сан-Диего) пришли к заключению, что дефицит витамина D может делать человека подверженным заболеванию раком кишечника – особенно в возрасте после 45 лет.Одним из лучших способов восполнять содержание противоракового витамина в организме является прием солнечных ванн, напомнил онколог.Что касается приема препаратов с витамином D, Базылев заметил, что он не должен быть самодеятельным. Назначать употребление таких препаратов, определять их нужную дозировку должен только врач.Ранее портал MedikForum.ru писал о том, что онкологом была разъяснена особая опасность горячей еды и напитков.