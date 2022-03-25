Отпуск с ребенком: какие лекарства взять с собой?

Врач-педиатр Алина Центю рассказала, какие лекарства положить в аптечку, когда вы едете в отпуск с ребенком.







Обязательно возьмите с собой те лекарственные препараты, которые ваш малыш принимает на постоянной основе (ежедневно или периодически).





«Не лишними будут жаропонижающие препараты, их же можно использовать и как обезболивающие. Положите в аптечку средства для лечения ЖКТ», — говорит специалист.



Даже в краткосрочном путешествии не помешают антигистаминные препараты, эти средства придутся очень кстати в случае возникновения аллергических реакций.



Возьмите с собой проверенные лекарства, которые помогут при заложенности носа. Для профилактического промывания достаточно самого обычного физраствора.





Даже если не предвидится экстрима, запаситесь средствами для обработки ссадин и ран, достаточно самых обычных: хлоргексидин, перекись водорода, бинт, пластыри.



Практически все дети страдают от укачиваний, заранее подготовьтесь. Если отправляетесь в теплые страны, возьмите средства для защиты кожи от ультрафиолетовых лучей.





Обязательны репелленты, атака насекомых может настигнуть в самый неподходящий момент. Положите в дорожную аптечку термометр и небулайзер.