Врач рассказал, можно ли принимать антибиотики и пробиотики одновременно

«Что касается протекторов, они должны назначаться после антибиотикотерапии с учетом особенностей препарата и ваших индивидуальных особенностей. Антибиотики бывают разные, поэтому обладают разным действием на кишечник и на бактерии», — говорит доктор.

Эксперт считает, что прием антибиотиков должен находится под строгим контролем и назначать их должен только врач, а не соседка и даже не фармацевт.Специалист отмечает, что сами антибиотики безопасны для кишечника. Но их сочетание с клавулоновой кислотой провоцирует сильную диарею. Это происходит из-за того, что кислота активизирует выделение жидкости кишечником. В этот момент нет никакого смысла принимать пробиотик❗Пробиотики — это живая культура бактерий. При одновременном назначении с антибактериальной терапией они ослабляют их действие и усиливают дисбактериоз.Симбиотики и синбиотики — это одна или несколько живых культур, действуют аналогично пробиотикам. А вот пребиотики — это метаболиты нормальной микрофлоры кишечника (неживые компоненты). Они могут назначаться и принимать одновременно с антибиотиками.