Психосоматика женских заболеваний: врач назвала причины

«Основная причина развития цистита -это бактерии. Так считалось раньше, но потом опровергли этот факт. В моче всегда есть те или иные бактерии. И тогда возникает логичный вопрос: почему не у всех женщин есть цистит? Ответ более многогранный, и психосоматика тоже имеет место», — говорит доктор.

Эксперт отмечает, что зачастую ожидание болезни может быть опаснее самой патологии. Иногда с этим сталкиваются девушки и женщины, которые страдают от хронического цистита — воспаления мочевого пузыря.И речь в данном случае не только про цистит. С точки зрения психосоматики, мочевой пузырь — это о любви женщины к себе и о принятии себя. Воспаление мочевого пузыря говорит о том, что вы себя явно недолюбливаете, слишком подстраиваетесь под близких. Противоречите себе и своим истинным желаниям. Скрытой причиной цистита может быть и неразделённая любовь, затаенная обида на мужчину.Патологии молочных желез косвенно свидетельствуют об обидах на мать (подумайте, вспомните, разберитесь, даже если вам кажется, что все в порядке). Кисты в яичниках — страх быть нелюбимой. Сюда же ревность, боязнь остаться одной, постоянное желание выяснять отношения.Эрозия шейки матки — обида на близких мужчин (это может быть муж, отец, брат). Также такой симптом может свидетельствовать о слишком завышенных требованиях к мужчинам.В любом случае, какой бы не была причина, не занимайтесь самолечением и не уничтожайте бездумно свою микрофлору. Вовремя обращайтесь к специалистам за квалифицированной консультацией.