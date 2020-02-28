Уролог Карен Мкртчан предупреждает: цистит может быть симптомом рака

«Более чем в 80% случаев цистит вызывает бактерия E. coli, или кишечная палочка. По стандартам антибактериальное лечение острого цистита назначается незамедлительно», - пояснил ученый.

Как сообщает MedikForum.ru, уролог предупредил об опасности самолечения возникающих симптомов цистита, поскольку за ними может таиться рак. Об этом врач рассказал изданию «Аргументы и факты».Симптомы, свойственные циститу, обычно включают частое и болезненное мочеиспускание с ощущением жжения, сильно пахнущей, мутной мочой. Также ухудшается общее самочувствие, может ощущаться постоянная боль в пояснице.Эти же явления могут сигнализировать о возникновении рака мочевого пузыря. Потому важно получить быструю профессиональную терапию, заметил уролог.Карен Мкртчан добавил, что наличие воспаления, вызывающего симптомы цистита, подтверждается общим анализом мочи, либо с помощью экспресс-тест-полоски (продается в аптеках). При его выявлении назначаются антибиотики.После лекарственного курса (длится семь дней) необходимо вновь проверить мочу на маркеры воспаления. Если выяснится, что лечение не дало ощутимого результата, может возникнуть подозрение на рак. Понадобятся дополнительные обследования, чтобы установить истинную причину нарушения.Ранее портал MedikForum.ru писал о распространенных заблуждениях по поводу цистита.