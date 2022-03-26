Инсульт: воздействие дорожного шума может увеличить риск смертельного состояния
Симптомы инсульта проявляются по-разному в зависимости от того, какая часть мозга поражена, но общие предупреждающие признаки включают внезапное онемение и спутанность сознания. Факторы окружающей среды, такие как диета, считаются основными движущими силами болезни. Однако в последние годы исследователи выявили множество других факторов риска. Шум дорожного движения может предрасполагать людей к приступу, повышая давление в крови.
Недавнее исследование, проведенное Барселонским институтом глобального здравоохранения, показало, что почти 60 миллионов взрослых подвергаются нездоровому уровню дорожного шума.
«Наши результаты впервые дают всестороннюю картину европейских городов и более четкое понимание того, почему создаваемый транспортом шум является вторым по значимости экологическим фактором неблагоприятных последствий для здоровья в Западной Европе. Мы убеждены, что истинное воздействие дорожного шума на здоровье намного больше, поскольку отсутствие данных на уровне городов ограничивает воздействие на здоровье, которое мы можем оценить».
Предыдущие исследования связывали шум окружающей среды с рядом неблагоприятных последствий для здоровья, включая нарушения сна, раздражение, сердечно-сосудистые и метаболические заболевания, неблагоприятные исходы родов, когнитивные нарушения, плохое психическое здоровье и благополучие.
Исследователи ранее предполагали, что увеличение риска инсульта из-за шумовой популяции может быть связано с повышением артериального давления, которое является известным предшественником риска инсульта. Известно, что высокое кровяное давление повреждает внутреннюю оболочку кровеносных сосудов, вызывая со временем сужение артерий.
Исследователи обнаружили, что длительное воздействие дорожного движения положительно связано с риском общего инсульта.
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Barcelona Institute for Global Health
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