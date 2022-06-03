Дорожный шум опасен для детской памяти
Шум от интенсивного дорожного движения существенно замедляет развитие инструментов памяти и внимания у учащихся младших классов. К такому выводу пришли ученые из Университета Барселоны.
Исследование с участием почти 2 700 школьников в возрасте от 7 до 10 лет из 38 барселонских школ впервые в истории науки изучило влияние дорожного шума на когнитивное развитие ребёнка с течением времени. Было определено и воздействие пиковых шумов. Дети находились в возрасте, который считают критическим по важности для развития памяти и внимательности, а эти качества необходимы для процессов обучения.
Исследования показало, что подверженные в три раза большему по сравнению с другими своими ровесниками уровню дорожного шума ученики имели замедленное на 23% развитие памяти, а внимательность у них в течение года в своем развитии замедлялась на 5%. Шум является вторым по степени наиболее вредным внешним фактором для здоровья после загрязнений воздуха. К примеру, уже известно, что дорожной шум увеличивает вероятность инфарктов и диабета у взрослых людей. Ещё феврале представители ООН заявляли, что шум от машин на улицах превращается в глобальную угрозу для мирового здравоохранения, так как только на территории Евросоюза он вызывает по 12 000 преждевременных смертей.
Но вот количество исследований о воздействии дорожного шума на детей было до последнего времени довольно ограниченным. Авторы нынешнего исследования полагают, что очень многие школы подвергаются интенсивному воздействию дорожного шума, и это негативно влияет на развитие ключевых интеллектуальных навыков самых юных учеников. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Университет Барселоны
Здоровье
один из старейших университетов Каталонии, был основан еще в 1450 году. С тех пор по праву считается одним из лучших государственных университетов Испании и мира
Оставить комментарий