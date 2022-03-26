Сердечный приступ: у вас ломаются ногти? Это может быть знаком, что сердце в беде

«Рябь на ногтях или ямки на ногтях могут быть вызваны кожным заболеванием, псориазом, экземой или артритом. «Утолщение ногтей — это когда ноготь изгибается на кончиках пальцев. Это может указывать на болезни сердца, воспалительные заболевания кишечника, заболевания легких, печени, заболевания щитовидной железы или ВИЧ/СПИД. Отечное покраснение возле милашек может указывать на воспаление, бактериальную или дрожжевую инфекцию, волчанку или другое заболевание соединительной ткани».

«Иногда поврежденные ногти являются результатом низкого содержания кислорода в крови и могут быть признаком различных типов заболеваний легких».