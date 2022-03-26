Сердечный приступ: у вас ломаются ногти? Это может быть знаком, что сердце в беде
Ногти бывают разных форм и размеров, но необычные изменения их внешнего вида могут быть признаком того, что организм заболевает. По данным NHS, «распространенные проблемы с ногтями включают в себя ломкие, рыхлые ногти, которые могут изменить цвет или форму», что часто свидетельствует о дефиците питательных веществ. Однако, когда ногти становятся стертыми, это может быть предупреждением о том, что сердце в беде.
Внешний вид обязательно изменится с течением времени, но некоторые физические изменения могут указывать на основное заболевание.
По данным Magnolia Regional Health Centre, поясняется:
«Рябь на ногтях или ямки на ногтях могут быть вызваны кожным заболеванием, псориазом, экземой или артритом. «Утолщение ногтей — это когда ноготь изгибается на кончиках пальцев. Это может указывать на болезни сердца, воспалительные заболевания кишечника, заболевания легких, печени, заболевания щитовидной железы или ВИЧ/СПИД. Отечное покраснение возле милашек может указывать на воспаление, бактериальную или дрожжевую инфекцию, волчанку или другое заболевание соединительной ткани».
Заболевание сердца, возникающее при нарушении притока богатой кислородом крови к сердцу, является основной причиной сердечного приступа. Состояние обычно характеризуется чувством стеснения или давления в груди и одышкой. Иногда симптомы могут проявляться на ногтях в виде утолщений.
Клиника Мэйо объясняет, что утолщение ногтей «происходит, когда пальцы увеличиваются, а ногти изгибаются вокруг кончиков пальцев, обычно в течение многих лет».
«Иногда поврежденные ногти являются результатом низкого содержания кислорода в крови и могут быть признаком различных типов заболеваний легких».
По мере развития болезни сердца орган подвергается хроническому воздействию более низкого уровня кислорода в крови.
Это вмешательство в обмен кислорода может привести к гипоксии, которая стимулирует увеличение плотности мелких кровеносных сосудов, называемых капиллярами.
Хотя с косолапостью пальцев связано несколько механизмов, ученым необходимо провести дополнительные исследования, чтобы точно определить, как они способствуют развитию сердечных заболеваний.
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Magnolia Regional Health Centre
Здоровье
Многопрофильная больница, обслуживающая штат Миссисипи (США), специализирующаяся на хирургии, женском здоровье, онкологии.
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