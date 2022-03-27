Эндокринолог объяснила, как стресс влияет на гормональный фон
Врач-эндокринолог Наталья Либеранская рассказала, как негативные эмоции и переживания могут повлиять на гормоны и какими заболеваниями это чревато.
Каждый из нас переживает негативные эмоции по-своему. В зависимости от внутренних ресурсов и особенностей психики, организм по-разному адаптируется к стрессу.
«В состоянии длительной тревоги и страха наши надпочечники начинают работать в усиленном режиме, вырабатывается много кортизола, адреналина, а это очень энергозатратный процесс. Как результат, может произойти гормональный сбой», — говорит специалист.
Из-за повышения пролактина происходит нарушение в выработке половых гормонов, в особенности прогестерона. Это влечет сбой менструального цикла, а иногда и прекращение менструации. У мужчин падает тестостерон, со всеми вытекающими, как говорится.
Если сбой происходит в работе щитовидной железы, развивается гипотиреоз. Т4 перестает превращаться в активный Т3. Имеем такие симптомы: слабость, сухая кожа, отёки).
Чрезмерная выработка кортизола провоцирует инсулинорезистентность. Как результат, появляется лишний вес, постоянно хочется сладкого. Скачок сахара в крови — здравствуй, диабет.
Когда падает выработка мелатонина, получаем бессонницу. Усиленная выработка гормонов стресса также влияет на психику, получаем депрессивное состояние, панические атаки.
В итоге страдает полностью весь иммунитет. Организм теряет способность сопротивляться инфекциям, могут развиться аутоиммунные заболевания.
По возможности, старайтесь минимизировать количество стресса в своей жизни и убрать из нее хотя бы те раздражители, которые зависят от вас.
Наталья Либеранская
Здоровье
Врач-эндокринолог, терапевт
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