Эндокринолог объяснила, как стресс влияет на гормональный фон

Врач-эндокринолог Наталья Либеранская рассказала, как негативные эмоции и переживания могут повлиять на гормоны и какими заболеваниями это чревато.







Каждый из нас переживает негативные эмоции по-своему. В зависимости от внутренних ресурсов и особенностей психики, организм по-разному адаптируется к стрессу.





«В состоянии длительной тревоги и страха наши надпочечники начинают работать в усиленном режиме, вырабатывается много кортизола, адреналина, а это очень энергозатратный процесс. Как результат, может произойти гормональный сбой», — говорит специалист.





Из-за повышения пролактина происходит нарушение в выработке половых гормонов, в особенности прогестерона. Это влечет сбой менструального цикла, а иногда и прекращение менструации. У мужчин падает тестостерон, со всеми вытекающими, как говорится.Если сбой происходит в работе щитовидной железы, развивается гипотиреоз. Т4 перестает превращаться в активный Т3. Имеем такие симптомы: слабость, сухая кожа, отёки).Чрезмерная выработка кортизола провоцирует инсулинорезистентность. Как результат, появляется лишний вес, постоянно хочется сладкого. Скачок сахара в крови — здравствуй, диабет.Когда падает выработка мелатонина, получаем бессонницу. Усиленная выработка гормонов стресса также влияет на психику, получаем депрессивное состояние, панические атаки.В итоге страдает полностью весь иммунитет. Организм теряет способность сопротивляться инфекциям, могут развиться аутоиммунные заболевания.По возможности, старайтесь минимизировать количество стресса в своей жизни и убрать из нее хотя бы те раздражители, которые зависят от вас.