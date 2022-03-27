Последствия высокого давления: врачи назвали признаки гипертонического криза

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плохое самочувствие

Одним из осложнений высокого кровяного давления является гипертонический криз, нередко оказывающийся предвестником инсульта.

Гипертонический криз является кратковременным, но при этом опасным из-за своих последствий состоянием, при котором происходит резкое и существенное повышение артериального давления. Данному осложнению подвергаются люди, имеющие артериальную гипертензию. Его провокаторами могут оказаться различные проблемы – в их числе гормональные нарушения, погодные колебания, злоупотребление алкоголем и кофе, стресс и физическое перенапряжение, неправильное лечение гипертонии.

В момент криза пострадавший человек нуждается в оперативной медицинской помощи – поэтому важно уметь распознавать его признаки. Врачи Клиники Майо назвали следующие сигналы этого потенциально опасного для жизни состояния.

«Сильная боль в груди и сильная головная боль, которая сопровождаться спутанностью сознания и нечеткостью зрения».

Другими признаками гипертонического криза являются:
  • Тошнота и рвота.
  • Сильное беспокойство.
  • Одышка.
  • Тремор, судороги.
  • Боли в сердце, учащенное сердцебиение
  • Потливость, озноб.
  • Ощущение нехватки воздуха.
  • Обильный сжиженный стул.
Гипертонический криз длится в среднем около двух или трех часов, при этом симптомы состояния развиваются быстро или по нарастающей. При их возникновении нужно незамедлительно вызвать скорую помощь.

Ранее портал MedikForum.ru писал о том, признаком каких проблем со здоровьем может быть чувство жжения в груди.

Клиника Майо (Mayo Clinic)

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Теги : повышенное давление, гипертонический криз, симптомы заболевания