Последствия высокого давления: врачи назвали признаки гипертонического криза
Одним из осложнений высокого кровяного давления является гипертонический криз, нередко оказывающийся предвестником инсульта.
Гипертонический криз является кратковременным, но при этом опасным из-за своих последствий состоянием, при котором происходит резкое и существенное повышение артериального давления. Данному осложнению подвергаются люди, имеющие артериальную гипертензию. Его провокаторами могут оказаться различные проблемы – в их числе гормональные нарушения, погодные колебания, злоупотребление алкоголем и кофе, стресс и физическое перенапряжение, неправильное лечение гипертонии.
В момент криза пострадавший человек нуждается в оперативной медицинской помощи – поэтому важно уметь распознавать его признаки. Врачи Клиники Майо назвали следующие сигналы этого потенциально опасного для жизни состояния.
«Сильная боль в груди и сильная головная боль, которая сопровождаться спутанностью сознания и нечеткостью зрения».
Другими признаками гипертонического криза являются:
- Тошнота и рвота.
- Сильное беспокойство.
- Одышка.
- Тремор, судороги.
- Боли в сердце, учащенное сердцебиение
- Потливость, озноб.
- Ощущение нехватки воздуха.
- Обильный сжиженный стул.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, признаком каких проблем со здоровьем может быть чувство жжения в груди.
Клиника Майо (Mayo Clinic)
Здоровье
один из крупнейших частных медицинских и исследовательских центров мира, расположенный в США
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