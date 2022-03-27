Врач Ярцева: чувство жжения в груди может указывать на несколько проблем
По словам врача терапевта Ирины Ярцевой, чувство жжения в груди может вызываться как воспалением пищевода, так и проблемами с сердцем, включая очень опасные.
«Жжение в грудной клетке человека может указывать на несколько проблем, среди которых стенокардия, инфаркт миокарда, эзофагит – воспаление пищевода», - сообщила в интервью URA.RU терапевт Ирина Ярцева.
Врач уточнила, что у пожилых людей такое ощущение может оказаться проявлением стенокардии. У людей, имеющих хронические сердечные нарушения, патологии чувство жжения в груди может быть симптомом, предупреждающим о развитии сердечного приступа.
В целом, заметила Ярцева, при возникновении жжения следует обращать внимание на то, присутствуют ли также другие симптомы, состояния. Жгучее чувство бывает обусловлено воспалением пищевода (обычно это происходит, если у человека имеется гастроэзофигиально рефлюксная болезнь). Подобное воспаление (эзофагит) тесно связано с забросом в пищевод желудочной кислоты.
Проблемы неврологического свойства – еще одна возможная причина жжения в груди. Врач заметила, что ощущать его склонны люди с межреберной невралгией.
Помимо того, можно допустить, что жжение вызывается бронхитом. Ярцева подчеркнула, что диагностировать точную причину подобного дискомфорта в груди должен врач.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, почему боль в суставах весной является тревожным признаком нездоровья.
Ирина Ярцева
Здоровье
врач-терапевт, иммунолог
Оставить комментарий