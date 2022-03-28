Врач-инфекционист рассказал, почему не нужно снимать маски
Россиянам не следует отказываться от ношения медицинских масок, как полагает инфекционист Николай Малышев. Это связано с тем, что нас ожидает возвращение новых опасных вирусов.
На время коронавирусной пандемии человечество дисциплинированно носило маски, из-за чего другие распространяемые воздушно-капельным путем болезни отошли на задний план. К примеру, в сезоне 2020-2021 в большинстве стран мира вообще не отмечалось заболеваний гриппом, впервые в истории человечества обычной сезонной пандемии не состоялось. Это было как раз связано с тем что все носили маски. Но теперь масочный режим повсеместно отменяется, и Малышев полагает, что на нас вновь обрушатся некоторые опасные болезни.
Речь идет не только о гриппе, к которому мы уже давно привыкли, но и о разного рода стрептококках, аденовирусах, риновирусах и бокавирусах. По словам профессора Малышева, в мире зарегистрировано свыше полутора тысяч болезней инфекционного плана, и большая часть из них передаётся именно воздушно-капельным путём.
А поэтому отказываться от ношения масок в местах с большим скоплением людей ни в коем случае нельзя. По крайней мере, на ближайшее время, пока человечество не вернётся в привычные эпидемиологические рамки. Сейчас оттесненные на задний план вирусы снова вырвутся вперед, и отвыкший от контактов с ними человеческий организм может быть дополнительно уязвим. Особенно с учетом ослабленного иммунитета. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Николай Малышев
Здоровье
инфекционист, доктор медицинских наук
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