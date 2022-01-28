Инфекционист предрёк россиянам тяжёлые недели
В ближайшие недели нашу страну ожидает очень тяжелая ситуация по заболеваемости COVID-19. Рост будет продолжаться ещё две недели, как полагает инфекционист Николай Малышев.
Еще, как минимум, 14 дней увеличение числа жертв ковида в России будет продолжаться, хотя уже вчера на территории нашей страны зафиксировали 88 000 заболевших. Это максимальный прирост за весь период пандемии. В реальности, данная цифра может быть в несколько раз выше, поскольку значительное количество жертв коронавируса переносит болезнь без симптомов или в виде лёгкой простуды, они не делают тесты.
И это приводит к дальнейшему скачку заболеваемостью, поскольку Омикрон является в десятки раз более заразным, чем Дельта-штамм. Находящиеся в активной фазе заболевания люди пользуются общественным транспортом, посещают торговые центры и кинотеатры, при этом всё реже носят маски. Инфекция продолжает распространяться среди населения, и единственный способ защититься от заражения - это пройти через вакцинацию и ревакцинацию.
Профессор Малышев подчёркивает, что рост будет продолжаться, именно за счёт штамма Омикрон. Ученому сложно спрогнозировать максимальные показатели, поскольку оптимистической картины по данному вопросу пока представить нельзя. Малышев призвал людей не отказываться от социальной дистанции и обязательно носить маски. Это крайне необходимо и тем, кто не знает о том, что является носителем вируса и продолжает заражать окружающих. (ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ)
Николай Малышев
Медицина
Главный инфекционист Москвы. Доктор медицинских наук. Профессор. Ведущий научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени почетного академика Н.Ф. Гамалеи Минздрава России.
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