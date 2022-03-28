Врач Васильева: туберкулез может долго быть «спящим»

«туберкулез может долгое время находиться в «спящей» форме и активизироваться при проблемах с иммунитетом».

«Повышенная усталость, сниженный аппетит, вялость, снижение работоспособности – такое состояние может длиться очень долго, несколько лет», - предупредила Васильева.

«туберкулез может поражать абсолютно все органы, за исключением волос и ногтей».