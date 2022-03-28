Врач Васильева: туберкулез может долго быть «спящим»

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кашель у пожилого человека

По словам главного фтизиатра Минздрава Ирины Васильевой, туберкулез может долго существовать в организме в «спящем» виде.

В своем интервью Васильева рассказала, что

«туберкулез может долгое время находиться в «спящей» форме и активизироваться при проблемах с иммунитетом».

Врач уточнила, что туберкулез активно поражает наиболее трудоспособные категории людей – в возрасте 22 года-45 лет. Но ранняя стадия заболевания у них может протекать неузнанной. На раннем этапе туберкулез проявляется симптомами общего неблагополучия, которые легко принять на проявление переутомления, других не слишком серьезных проблемы.

«Повышенная усталость, сниженный аппетит, вялость, снижение работоспособности – такое состояние может длиться очень долго, несколько лет», - предупредила Васильева.

Многим известно, что одним из признаков туберкулеза является кашель, но врач заметила: появление данного симптома скорее означает, что патологический процесс преодолел раннюю стадию, начал прогрессировать. Кашель обычно означает идущую в ткани легких «большую воспалительную реакцию».

Фтизиатр объяснила, что у взрослых людей кашель может восприниматься как предполагаемый симптом туберкулеза, если он принимает длительный характер, то есть, наблюдается у человека минимум три недели.

В то же время, обратила внимание врач, важно помнить, что при туберкулезе воспалением поражается не только легочная ткань –

«туберкулез может поражать абсолютно все органы, за исключением волос и ногтей».

Говоря о симптоматике у детей, Васильева посоветовала обращать внимание на сочетание длительного кашля, повышенной усталости, вялости, плохого аппетита.

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Ирина Васильева
Ирина Васильева
Здоровье
директор Национального центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний
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