Врач Васильева: туберкулез может долго быть «спящим»
По словам главного фтизиатра Минздрава Ирины Васильевой, туберкулез может долго существовать в организме в «спящем» виде.
В своем интервью Васильева рассказала, что
«туберкулез может долгое время находиться в «спящей» форме и активизироваться при проблемах с иммунитетом».
Врач уточнила, что туберкулез активно поражает наиболее трудоспособные категории людей – в возрасте 22 года-45 лет. Но ранняя стадия заболевания у них может протекать неузнанной. На раннем этапе туберкулез проявляется симптомами общего неблагополучия, которые легко принять на проявление переутомления, других не слишком серьезных проблемы.
«Повышенная усталость, сниженный аппетит, вялость, снижение работоспособности – такое состояние может длиться очень долго, несколько лет», - предупредила Васильева.
Многим известно, что одним из признаков туберкулеза является кашель, но врач заметила: появление данного симптома скорее означает, что патологический процесс преодолел раннюю стадию, начал прогрессировать. Кашель обычно означает идущую в ткани легких «большую воспалительную реакцию».
Фтизиатр объяснила, что у взрослых людей кашель может восприниматься как предполагаемый симптом туберкулеза, если он принимает длительный характер, то есть, наблюдается у человека минимум три недели.
В то же время, обратила внимание врач, важно помнить, что при туберкулезе воспалением поражается не только легочная ткань –
«туберкулез может поражать абсолютно все органы, за исключением волос и ногтей».
Говоря о симптоматике у детей, Васильева посоветовала обращать внимание на сочетание длительного кашля, повышенной усталости, вялости, плохого аппетита.
Ранее портал MedikForum.ru писал о том, как заподозрить возникший рак по особенностям пробуждения от сна.
Ирина Васильева
Здоровье
директор Национального центра фтизиопульмонологии и инфекционных заболеваний
Оставить комментарий